Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Eski İhtişamına Kavuşuyor

Kahramanmaraş'ın simge yapılarından biri olan ve yüzyıllardır şehrin tarihine tanıklık eden Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden eski ihtişamına kavuşuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen restorasyon çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, tarihi yapının hem özgün kimliği korunuyor hem de gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Depremlerin ardından detaylı teknik incelemelerden geçirilen tarihi kalede yürütülen restorasyon sürecinde, yapının tarihi karakterini koruyacak uygulamalar son hızda devam ediyor. Alanında uzman mimar, mühendis ve restoratörlerden oluşan ekipler, kalenin her bölümünde bilimsel restorasyon ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Depremde Hasar Gören Surlar Güçlendirildi

Restorasyonun en önemli aşamalarından birini, 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle zarar gören sur duvarlarının yeniden sağlamlaştırılması oluşturuyor. Ekipler, iç surlarda yürütülen güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Tarihi taş dokusuna zarar vermeden gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde surların taşıyıcı sistemi güçlendirilirken, yapının özgün mimari özellikleri de korunmuş oldu. Aynı zamanda dış sur duvarlarında da güçlendirme çalışmaları sürüyor.



Ziyaretçi Karşılama Merkezi Şekilleniyor

Kale içerisinde konumlandırılan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde de çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilen yapıda kaba imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, ince işçilik gerektiren uygulamalara geçildi. İç mekân fayans kaplamaları, elektrik altyapısı, temiz ve atık su tesisatları ile teknik donanım imalatları eş zamanlı olarak devam ediyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan merkez, ziyaretçilerin kaleyi daha konforlu ve işlevsel bir şekilde deneyimleyebilmesine imkân sağlayacak.

Tarih ve Turizm Bir Arada Olacak

Bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasını da hedefleyen proje kapsamında, kalenin çevresi ziyaretçi odaklı yeni düzenlemelerle tekrardan hayat buluyor. Restorasyon tamamlandığında Tarihi Kahramanmaraş Kalesi; kültür, tarih ve turizm açısından şehrin en önemli cazibe merkezlerinden biri olarak yeniden hizmet vermeye başlayacak. Yapılacak düzenlemelerle birlikte yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapıyı daha güvenli, konforlu ve kapsamlı şekilde gezebilmesi amaçlanırken, şehir ekonomisine de önemli katkı sağlanması bekleniyor.