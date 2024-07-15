Yırtın atın diplomasını! Senin gibi avukat olmaz olsun

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart 2024'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda H.Ş.'nin (44), kadın arkadaşı G.U.'ya (30) ait Yenibaraj Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığını tespit etti.

Narkotik polisleri, bu bilgi üzerine apartmanın giriş-çıkışını görecek şekilde fiziki takibe başladı.

Takip sırasında taksi ile eve gelen bir kişinin apartmanda belirtilen daireye girip, 7-8 dakika sonra çıktığı ve kendisini bekleyen taksiye bindiği belirlendi.

Polisler, taksiyi Bülent Angın Bulvarı'nda durdurdu. Taksinin ön koltuğunda oturan kişinin yapılan kimlik sorgusunda Adana Barosu'na kayıtlı Avukat F.G.K. olduğu belirlendi, avukat cebinden 2,09 gram metamfetamin çıkartıp, polislere verdi.

Aramada avukatın üzerinden 2 adet yırtılmış beyaz poşet 5,50 gram sentetik kannabinoid bulundu.

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Evden çok sayıda uyuşturucu çıktı

Yenibaraj Mahallesi'ndeki apartman dairesine düzenlenen operasyonda da G.U. ile A.H. (31), yakalandı.

G.U.'nun üst aramasında şeffaf poşetlerde 5,77 gram ve 1,36 gram metamfetamin, A.H.'nin üzerinde ve evde 2 poşette 2,84 gram ve 0,15 gram kokain, değişik şeffaf poşetler içinde 0,52 gram, 0,47 gram, 1,44 gram, 8,79 gram, 3,03 gram, 4,906 gram, 18,31 gram ve 0,45 gram metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cezaevine de uyuşturucu soktuğu tespit edildi

Avukat F.G.K.'nin müvekkilleri ile cezaevinde yaptığı görüşmeler incelemeye alındı. Avukat F.G.K.'nin 7 Şubat 2024'te Adana Suluca L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü H.P. ile görüşme yaptığı ve bu sırada beyaz renkli küçük boy zarfta 2 şeffaf poşette toplamda 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler verdiği tespit edildi.

Savcı 20 yıl istedi

Gözaltına alınan Avukat F.G.K., G.U., H.Ş. ve A.H. sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Cumhuriyet savcısı soruşturmasını tamamlayarak şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' ve 'İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçlarından iddianame hazırladı. Savcı, sanıklardan Avukat F.G.K.'nin 20 yıl, diğer sanıkların 15'er yıl hapis ile cezalandırılmalarını istedi.

"Evi temizle"

Sanıklardan G.U., sanıklardan H.Ş.'nin erkek arkadaşı olduğunu, evde bulunan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını söyledi. Üzerinde ele geçirilen uyuşturucunun A.H.'ye ait olduğunu anlatan G.U., "Polisler gelmeden önce avukat eve gelerek bir miktar uyuşturucu bana vererek H.Ş.'ye vermemi söyledi, daha sonra bana mesaj atarak evi temizlememi söyledi" dedi.

G.U. daha sonra alınan ifadesinde ise suçlamaları kabul etmedi, diğer sanıkların uyuşturucu sattığını görmediğini iddia etti.

Sanıklardan A.H. de H.Ş.'nin uyuşturucu maddeleri yüklü miktarda getirerek torbacılara sattırdığını, Avukat F. G. K.'nin de uyuşturucu madde sattığını ve aracılık ettiğini belirtti. A.H., daha sonra alınan ifadesinde, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.

"Kullanıcıyım" dedi

Sanık Avukat F.G.K. iddianamede yer alan ifadesinde, sanıklardan H.Ş. ve A.H.'nin müvekkilleri olduğunu söyledi. Sanık G.U.'yu da H.Ş. vasıtasıyla tanıdığını söyleyen F.G.K., "Bu eve 2 defa gittim. Ev, G.U.'ya aittir. Birincisinde kız arkadaşımı almaya gitmiştim. İkinci kez, yakalanmadan yaklaşık 10 dakika önce gittim. G.'ye alt komşusu Ö.B.'nin çalınan ayakkabısının davası için tanıklık yapma kararı verilmişti, bilgi vermeye gitmiştim. Üzerimde çıkan uyuşturucuları, başka yerlerden tanımadığım kişilerden aldım" dedi.

Avukat F.G.K. daha sonra alınan ifadesinde ise uyuşturucu kullandığını, olay günü de G.U.'dan uyuşturucu almaya gittiğini, eve uyuşturucu madde götürmediğini söyledi.

Avukat F.G.K. ile diğer 3 sanık ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak.

Avukatların üst araması istismarı

Mahkeme süreci beklenirken benzer vakalar daha önce de yaşandı.

Avukatlara üst araması yapılamaması durumu çoğu kez istismar ediliyor.

Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesindeki, “Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz” ibaresinden hareketle avukatlar cezaevlerindeki müvekkillerine yasaklı madde ulaştırmak, uyuşturucu kuryeliği yapmak gibi kanunsuz işlerle gündeme geliyor.