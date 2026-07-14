3 bin TL’ye döner satışı gündem oldu! İşletmeye ceza yağdı

Tarihi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir işletmede ekmek arası dönerin 3 bin TL’ye satıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı fahiş fiyat iddiasına tepki gösterdi.

CEZADAN KURTULAMADILAR

Yapılan incelemelerin ardından, piyasa gerçeklerine uymayan astronomik fiyat politikası ve etiket usulsüzlükleri nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı. Bakanlık yetkilileri, özellikle turistik bölgelerde tüketicileri mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir.İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde;İşletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir. Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir. Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."