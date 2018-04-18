Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları kurmaylarıyla birlikte partisinin genel merkezinden takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını yaptı.

"HAZIRIZ, KAZANACAĞIZ"

CHP Lideri, erken seçim kararının ardından "Hazırız, kazanacağız. 2018 demokrasi yılı olacak." ifadelerini kullandı.

KURULTAYLARIN KAZANANI

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybettiği için partililer tarafından eleştiriliyor.