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Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tarihi açıklandıktan sonra ilk yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacaklarını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:04
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları kurmaylarıyla birlikte partisinin genel merkezinden takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını yaptı.

"HAZIRIZ, KAZANACAĞIZ"

CHP Lideri, erken seçim kararının ardından "Hazırız, kazanacağız. 2018 demokrasi yılı olacak." ifadelerini kullandı.

KURULTAYLARIN KAZANANI

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybettiği için partililer tarafından eleştiriliyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:04
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. erken seçim

YORUM YAZ

  • Hakkı çavdarHakkı çavdar2 sa önce
    Hemde gümbür gümbür seçimden sonra paldır küldür .ufak at ve zarzalak civcivler yesin.allah utanma duygusu vermişse kim ne yapsın.oğlum
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar2 sa önce
    Hemde yüzde 60 /70 olabilir le kazanacak ey diğer partililer savulun CHP geliyor Hamde 70le.buadamlarda hiç insaf yok birazda diğerlerine bitak
  • AbdoAbdo5 sa önce
    Kka oğlu siyâstin gülü o olmasa ortam süt liman olur.iki gülüyokta moral buluyoruz.
  • Oktay KayaOktay Kaya9 sa önce
    Chpdpkknin adayi abdil gülmü olacak gafmalmi olacak acaba?
  • Vecihi yüce Vecihi yüce 9 sa önce
    Bu adamnezamangüldürmediki!!!Becerisiz olduğunu bile bilebunu tutmalari akillara zarar. Gerçien azindansaflari belli, millet cezayi kesecek inşallah
  • SAFA KUZUGÜDENSAFA KUZUGÜDEN10 sa önce
    seni tüm türkiye olarak adaylığını bekliyoruz.sakın KIVIRMA.sağa sola dönüp de adam arama.
  • MilletMillet10 sa önce
    Komik ve h.in
  • FATİHFATİH10 sa önce
    kendinizi aptal yerine koymaktan bıkmadınızbeeee , millet çok iyi biliyor sizlerinyalancıolduğunu vetürkiyeyene kadaruzak ve atatürk çü olmadığınızı ,,,,
  • HAYRİHAYRİ11 sa önce
    HER SEÇİMDE YÜZDE 25 OY ALIP VE YİNE HER SEÇİMDE KAZANACAGIZ DEMEK EN BASİT TABİRİ İLE SEÇMENİ KANDIRMAKTIR
  • AliiAlii11 sa önce
    Yönö göldördö. Çok mu komik?
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