Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tarihi açıklandıktan sonra ilk yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacaklarını söyledi.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları kurmaylarıyla birlikte partisinin genel merkezinden takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasını yaptı.
"HAZIRIZ, KAZANACAĞIZ"
CHP Lideri, erken seçim kararının ardından "Hazırız, kazanacağız. 2018 demokrasi yılı olacak." ifadelerini kullandı.
KURULTAYLARIN KAZANANI
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybettiği için partililer tarafından eleştiriliyor.
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Hakkı çavdar2 sa önce Hemde gümbür gümbür seçimden sonra paldır küldür .ufak at ve zarzalak civcivler yesin.allah utanma duygusu vermişse kim ne yapsın.oğlum Hakkı çavdar2 sa önce Hemde yüzde 60 /70 olabilir le kazanacak ey diğer partililer savulun CHP geliyor Hamde 70le.buadamlarda hiç insaf yok birazda diğerlerine bitak Abdo5 sa önce Kka oğlu siyâstin gülü o olmasa ortam süt liman olur.iki gülüyokta moral buluyoruz. Oktay Kaya9 sa önce Chpdpkknin adayi abdil gülmü olacak gafmalmi olacak acaba? Vecihi yüce 9 sa önce Bu adamnezamangüldürmediki!!!Becerisiz olduğunu bile bilebunu tutmalari akillara zarar. Gerçien azindansaflari belli, millet cezayi kesecek inşallah SAFA KUZUGÜDEN10 sa önce seni tüm türkiye olarak adaylığını bekliyoruz.sakın KIVIRMA.sağa sola dönüp de adam arama. Millet10 sa önce Komik ve h.in FATİH10 sa önce kendinizi aptal yerine koymaktan bıkmadınızbeeee , millet çok iyi biliyor sizlerinyalancıolduğunu vetürkiyeyene kadaruzak ve atatürk çü olmadığınızı ,,,, HAYRİ11 sa önce HER SEÇİMDE YÜZDE 25 OY ALIP VE YİNE HER SEÇİMDE KAZANACAGIZ DEMEK EN BASİT TABİRİ İLE SEÇMENİ KANDIRMAKTIR Alii11 sa önce Yönö göldördö. Çok mu komik?