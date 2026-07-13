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Dünya İran'da sıcak saatler! Çok sayıda patlama
Dünya

İran'da sıcak saatler! Çok sayıda patlama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran'da sıcak saatler! Çok sayıda patlama

İran basını sıcak gelişmeyi dünyaya "Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle servis etti.

İran’ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.

 

Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.​​​​​​​

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