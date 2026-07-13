İran'da sıcak saatler! Çok sayıda patlama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran basını sıcak gelişmeyi dünyaya "Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu" ifadeleriyle servis etti.
İran’ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.
İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.