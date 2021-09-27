Yine bir İETT skandalı! Vatandaşlar ölümden döndü

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CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, her gün yeni bir skandalla gündem oluyor. Son olarak bir İETT otobüsü seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı. İETT otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken yolcular ölümden döndü.

"Her şey çok güzel olacak" ve "Ulaşımı rahatlatacağız" vaatlerinde bulunup halkı kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan rezaletler karşısında sessizliğini korurken vatandaşlar sosyal medyadan duruma isyan etti.

Alev alev yandı

Bakımsızlıktan dolayı arızalanıp alev alan İETT otobüsü az kalsın İstanbullunun canına mal oluyordu. Yolcular yanan otobüs nedeniyle korku dolu anlar yaşarken beceriksiz ve işbilmez bir yönetim sergileyen İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

Seçildiği günden bu yana vatandaşlara hizmet etmek yerine şov ve reklam peşinde koşan İmamoğlu'na isyan eden vatandaşlar, "Arızalanıp yolda kalmasına razıydık", "Böyle bir rezillik yok", "Gittikçe daha beter oluyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları: