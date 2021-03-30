Yılmaz Vural’ın gezmediği şehir kalmadı! İşte çalıştırdığı 30 farklı takım
35 yıl boyunca Teknik Direktörlük yapan Yılmaz Vural’ın, adeta Türkiye’de gezmediği il kalmadı. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlar spor camiasında tekrar gündeme geldi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaşan Yılmaz Vural, 6 sezon sonra Süper Lig'e döndü.
Teknik direktörlük kariyerinde 35 yılı deviren ve 30 farklı takım çalıştıran Yılmaz Vural, hemen hemen Türkiye’nin her yerini gezdi.
Yılmaz Vural'ın kariyeri değerlendirilirken çalıştırdığı takımların farklı şehirlerde olması dikkat çekti.
68 yaşındaki çalıştırıcı ligde en son 2015-16 sezonunda Gençlerbirliği'ni çalıştırmış ve Ankara ekibiyle 1 maça çıkmıştı. Gençlerbirliği deneyiminden sonra TFF 1. Lig'e giden Vural sırasıyla Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı.
Yılmaz Vural, BB Erzurumspor'la birlikte kariyerinde 30 farklı takımı çalıştırdı. 2009-10 sezonunda Süper Lig temsilcilerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Vural, kariyerinin en uzun süren teknik adamlık deneyimini yaşadı.
68 yaşındaki teknik adamın en kısa dönemleri 1988-89'da Antalyaspor, 1998-99'da Konyaspor ve 2015-16'da Gençlerbirliği takımlarında oldu. Vural bu takımlarda 1 maçlık görev aldı.
Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlar
Antalyaspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Akhisarspor, Ankaragücü, Bursaspor, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Denizlispor, Dardanelspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Giresunspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Kocaelispor, Karşıyaka, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Malatyaspor, Osmanlıspor, Samsunspor, Sakaryaspor, Sarıyer, Trabzonspor