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Gündem Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı"
Gündem

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Gazeteci Yılmaz Özdil, kendi YouTube kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Özdil, Özel'in 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunu hatırlatarak, bugün yönelttiği eleştirilerin kendi siyasi geçmişiyle çeliştiğini savundu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, yayınlanan bir videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı değerlendirmeleri yorumladı.

Özdil, Özel'in, "Kılıçdaroğlu'nun bu kadar kötü olabileceğini göremedim" yönündeki açıklamasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel 'Kılıçdaroğlu'nun bu kadar kötü olabileceğini göremedim' diyor. Halbuki 2010-2023 arası 13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu kendisi değil miydi?"

"Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı"

Özdil, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı dönemindeki tüm seçim süreçlerinde en yakın isimlerden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"13 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği bütün seçimlerde bir numaralı yardımcısı kendisi değil miydi?"

"Bir kez olsun itiraz ettiğini gören oldu mu?"

Özdil, Özel'in bugün yönelttiği eleştirilerin geçmişteki siyasi tutumuyla bağdaşmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var, bir numaralı ortağı. Kılıçdaroğlu'nun kötülüklerine bir kez olsun itiraz ettiğini gören oldu mu?"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı göndermesi

Konuşmasının devamında Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini de hatırlatarak şu sözleri kullandı:

"'Safi kötülük' dediği Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda kameralar önünde ağlayan İsmet İnönü müydü kardeşim?"

Özdil'in sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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