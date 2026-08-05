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Pedofili sapığa yeniden gözaltı

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Pedofili sapığa yeniden gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Koray Beşli’ye ait dijital materyallerde 18 yaşından küçük kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlüler soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli’nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaş altı reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi.

Başsavcılık, Koray Beşli’yi yeniden gözaltına aldı. Soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

 

5 Ocak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alan Beşli'nin kanında kokaine rastlanmıştı.

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