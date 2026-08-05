Dünyanın incir ihtiyacının büyük bölümü Türkiye’den: Hedef 100 milyon dolar!

Türkiye'nin dünya lideri olduğu Bursa Siyahı ve Sarılop taze incirinde ihracat sezonu başladı. Geçen yıl taze incir ihracatından 94 milyon dolar gelir elde eden Türkiye, bu yıl 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, 2025'te 20 bin 112 ton taze incir ihracatı karşılığında 94 milyon dolar döviz geliri sağlandığını belirtti. Balık, siyah incir ihracatının 76 milyon dolar, Sarılop taze incir ihracatının ise 17 milyon dolar olduğunu ifade etti.

TURKİSH CARGO İŞ BİRLİĞİ TAZE İNCİR İHRACATINI DESTEKLEYECEK

Başkan Balık, “Bu sezon iklim koşullarının üretime olumlu yansımasıyla birlikte rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmesini bekliyoruz. Üretimdeki artışın yanı sıra ürün kalitesinin de ihracat pazarlarının beklentilerini karşılayacak seviyede olacağını öngörüyoruz. Avrupa başta olmak üzere geleneksel pazarlarımızdaki güçlü talebin devam edeceğine inanıyoruz. Bunun yanında Uzak Doğu ve Körfez ülkeleri gibi alternatif pazarlarda da ihracatımızı artırmak için çalışmalarımız sürüyor.

Taze incir gibi katma değeri yüksek ve tazeliğin korunmasının büyük önem taşıdığı ürünlerde, TİM ile THY arasında yedinci kez yenilenen Turkish Cargo iş birliği kapsamında sağlanan indirimli hava kargo imkânının 2026 sezonunda ihracatımıza önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve tüm sektör paydaşlarımızın iş birliğiyle 2026 sezonunda 100 milyon dolarlık taze incir ihracatı hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.