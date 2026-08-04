Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor! İçerisinde mevcut olan iki malzemeyle kurtulmak mümkün...

İnsan sağlığına olumlu etkilerini uzun yıllardır hepimiz biliyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarla birlikte, bu besinin insan sağlığına ne denli faydalı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Penn State University’de yapılan son araştırmanın sonucu gösteriyor ki; bu besini tüketen bir bireyin kısa süre içerisinde damarları temizleniyor. Ayrıca kalp krizi riskini de azaltıyor.

Düzenli olarak ceviz tüketmek ya da yağını içmek, özellikle kalp krizi riskini azaltma konusunda oldukça faydalı.

Yapılan araştırmanın sonucu net olarak gösteriyor ki; bir avuç ceviz yenildikten tam olarak 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliği konusunda iyi kan akışına yardımcı olacak seviyede gelişmeler kaydedildi. Unutmayın!

Önemli olan düzenli ceviz tüketimi.

Araştırmacı Prof. Dr. Penny Kris Eterton, “Bir avuç cevizi düzenli olarak dört gün yerseniz kalp krizi riskinizi önemli ölçüde azaltırsınız” diyor.Ceviz yağı ise özellikle endotelyal hücrelere etkiyor ve sağlamlıklarını arttırıyor. Bu durumda da kan damarları hizalanıyor ve damarların esnekliği sağlanıyor.

Ceviz tüketmek yalnızca kalp sağlığına değil; kemik sağlığına da olumlu etkir. Aşırıya kaçılmadığı sürece düzenli tüketilen ceviz kemiklerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ceviz tüketiminin ayrıca cildin elastikliğini arttırdığı ve cilt hücrelerinin canlı kalabilmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Ceviz içerdiği; linoleik, alfa linoleik, E ve B6 vitaminleri sayesinde sinir sistemi için olumlu etki yapar. Stresle, uyku problemleriyle ve depresyon ile mücadele eden cevizin tüketilmesi gerekmektedir.

Bazı bilim insanları da tükettiğimiz besinin hangi organımıza benzediğine bakıp; böylelikle neye fayda sağlayacağını anlayabileceğimizi ifade ediyor.

Ceviz aynı zamanda diyabet ve kolesterol gibi hastalıkların meydana gelme riskini de düşürür.

Ceviz yetiştiriciliği ve bahçe kurulumu için temel kriterler; doğru iklim seçimi, uygun toprak yapısı, taban suyu seviyesi ve doğru çeşidin belirlenmesidir. Sağlıklı ve yüksek verimli bir ceviz üretimi bu ekolojik ve fiziki şartlara bağlıdır.

Ceviz seçerken en önemli kriterin, iç cevizin tazeliği ve doluluk oranı olduğunu söyleyen uzmanlar aksi halde önemli değişikliklere yol açacağı konusunda uyarıyor. Bunu anlamanın en pratik yolu ise kabuklu cevizi elinize alıp sallamak; içinden ses gelmeyen ve ağır olan cevizler içi dolu ve taze olduğunun en net göstergesidir.

Mutfağınızda mevcut olan iki malzemenin kullanılmasına ilişkin bilgiler..

Zeytinyağı-Tuz

Natürel sızma zeytinyağı, içerdiği yüksek tekli doymamış yağ asitleri (oleik asit) ve güçlü polifenoller sayesinde damar iç yüzeyini korur, kötü kolesterolün (LDL) oksitlenmesini engeller ve damar sertliğini önlemeye yardımcı olur. Doymuş yağların yerine tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını destekler.

Yediğimiz tuzun içindeki sodyum sindirim yoluyla kana karışır ve damarlara ulaşır. Fazla sodyum kanda su tutarak kan miktarını ve damar duvarına gelen basıncı artırır. Bu durum damarları zorlar, daraltır ve yüksek tansiyona yol açar. Tuz damarları açmaz veya temizlemez; aksine damar yapısına zarar verir

Mevcut olan 2 malzemeyle damar temizleme.

Limon sarımsak kürü, 2 litre taze sıkılmış limon suyu ve 40 diş ezilmiş sarımsak karışımının 25 gün karanlıkta bekletilmesiyle yapılan geleneksel bir karışımdır. Kan dolaşımını destekleme, bağışıklığı güçlendirme ve kolesterolü dengeleme amacıyla sabahları aç karnına yarım çay bardağı kadar tüketilir.

Damar sağlığını korumak ve dolaşımı desteklemek için dengeli beslenme, lifli gıdalar ve aktif bir yaşam şarttır.

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