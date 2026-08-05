Audi'nin en ucuz elektriklisi ortaya çıktı! Özellikleri belli oldu!
Audi, marka tarihinin en verimli ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olan yeni A2 e-tron modelini resmi lansman öncesinde detaylandırdı.
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Audi, marka tarihinin en verimli ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olan yeni A2 e-tron modelini resmi lansman öncesinde detaylandırdı.
Alman otomotiv devi Audi, efsanevi A2 modelinin adını tamamen elektrikli yeni bir araçla geri getiriyor. Bu sonbaharda tanıtılacak olan Audi A2 e-tron, markanın bugüne kadar ürettiği en verimli otomobil unvanını taşıyacak.
ENERJİ TÜKETİMİ MİNİMUM SEVİYEDE Yeni model, 100 kilometrede sadece 12,8 kWh enerji tüketerek verimlilik standartlarını yeniden belirliyor. Aracın 0,24'lük sürtünme katsayısı ve kapalı kalan aktif soğuk hava girişi, hava direncini minimuma indirerek performansı artırıyor.
Audi, bu modelde enerji yoğunluğunu optimize eden hücreden pakete tasarımlı lityum demir fosfat bataryalar kullandı. Ayrıca araç, çift yönlü şarj imkanı sunarak mobil bir enerji bankası işlevi de görüyor.
AUDI'NİN EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİSİ A2 e-tron, Almanya pazarında yaklaşık 38 bin 200 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Bu rekabetçi fiyatlandırma, onu 47 bin 500 euro'dan başlayan Q4 e-tron modelinden çok daha erişilebilir kılıyor.
Tüketiciler bu aracı 125 kW, 140 kW, 170 kW ve 240 kW olmak üzere dört farklı güç seçeneğiyle satın alabilecek. Farklı batarya kapasiteleriyle donatılan araç, standartlara göre 649 kilometreye kadar kesintisiz sürüş menzili sunacak.
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