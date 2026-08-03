Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, Sarıkaya'nın emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, bu transferlerin bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Tahir Sarıkaya

Mali hareketler mercek altına alındı

Soruşturma dosyasındaki ilk tespitlere göre, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı henüz belirlenemeyen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının bulunduğu öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili birimlerin incelemelerinde, söz konusu para transferlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına yönlendirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık, para hareketlerinin kaynağı, amacı ve hukuki niteliğine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri operasyon düzenledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan Sarıkaya'nın dijital materyallerine de inceleme yapılacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor.

Savcılık soruşturması devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, mali kayıtlar, banka hareketleri ve dijital veriler ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte yapılacağını belirtirken, Tahir Sarıkaya hakkındaki iddiaların soruşturma aşamasında olduğunu ve yargı sürecinin devam ettiğini vurguluyor.