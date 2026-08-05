YAŞ kararları Resmî Gazete’de! Komuta kademesinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan YAŞ kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde önemli değişikliklere gidildi. Terfi ve atama kararları 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi de 30 Ağustos’tan geçerli olmak üzere bir yıl daha uzatıldı.

KARA KUVVETLERİNDE 56 TERFİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe yükseltildi.

Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar ise tümgeneral oldu.

Kara Kuvvetlerinde görevli albaylardan Hasan Atasoy, Ali Karakaş, Murat Temur, Ertan Binay, Mehmet Ali Yağız, Mehmet Savcı, Mehmet Serhat Gündoğan, Halil Özçay, Hakan Kutlu, Günal Budak, Mustafa Volkan Esen, Cumhur Pıçakcı, Uğur Özyurt, Hakan Kan, Ayhan Ocak, Sedat Öztürk, Kürşad Cihan Erce, Çetin Kaya, Vedat Er, İsmail Cenkeri Ersöz, Enver Kılınç, Ahmet Aydın, Fuat Dönmez, Kenan Koç, Haşim Bildiş, Ersin Yaman, Şengezer Şimşek, Hüseyin Erhan Öztek, Orhan Demirel ve Kubilay Karadeniz tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Armağan Özel, Mustafa Cem Tokeşer, Sefa Koruk, Alper Önem Civelek, Metin Durmaz, Barış Karaca, Cebrail Kemal Dokumacı, Ahmet Durgut, Ferit Yüksel ve Metin Çekmegül de tuğgeneral rütbesine yükseltildi.

DENİZ KUVVETLERİNDE YENİ KORAMİRALLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe terfi etti. Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan ise tümamiralliğe yükseltildi.

Albaylar Çağlar Mert Erk, Burak Köpük, Göksel Ercenik, Burak Türköz, Adil Tüfekçi, Güvenç Uysal, Volkan Kıvan, Emre Ahmet İnal, Arif Özay, Umut Turhan ve İzzet Emre Afacan tuğamiralliğe terfi ettirildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA RAFET DALKIRAN ATANDI

YAŞ kararlarıyla Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe yükseltildi.

Albaylar Türker Altınışık, Şükrü Yılmaz, Metin Admaner, Baha Pakkan, Önder Can, Zeki Arslan, Akif Ersan Kıvılcım, Özlem Karapınar, Serkan Coşar, Alper Gezeravcı, Keskin Şenel, Taşkın Dakkur, Bora Çakıroğlu, Alper Gökdere, Sadık Tuncel, Fatih Pala, Ercan Bekmez ve Levent Ak da tuğgeneralliğe terfi ettirildi.