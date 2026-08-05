5 Ağustos 2022: Ramazan Keskin'in vefatı (Kanaat Önderi)

1952’de Malatya’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra başladığı Malatya İmam Hatip Okulunu 1973’de bitirdi. Aynı yıl Diyanette imam-hatip olarak göreve başladı. Diğer tarafta 1978’de Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Adana Ticari İlimler Akademisi Malatya Şubesi İktisat Bölümüne devam ederken 3. sınıfta fakülteyi terk etmek zorunda kaldı.



Milli Türk Talebe Birliği, İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti, Akıncılar Derneği, Din Görevlileri Derneği ve daha değişik STK’larda aktif olarak görev aldı. Gençliğinde sporla ilgilenen Keskin, Malatya İmam Hatip Okulunda okurken okulun atletizm yarışmasında birinci oldu.







Kısa bir dönem ilgilendiği tiyatroda birkaç oyunda başrol oynadı. Malatya, Darende, Hekimhan, Elbistan ve muhtelif yerlerde arkadaşları ile oyunlar sergilediler. “Ya Şehit Ya Gazi, Bir Ülkenin İşgali, Sosyalizmin Acımasızlığı” benzeri tiyatro oyunlarında oynadı. 1974 hac dönüşü tiyatroyu bıraktı. Keskin, 1979–1980 yıllarında kısa süreliğine Türkçe öğretmenliği yaptı.







1980’e kadar yürüyüş, miting, dayanışma geceleri, panel, seminer ve birçok konferansta aktif rol aldı. Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinde yer alan Keskin, 1978’de partilerle arasına mesafe koydu. Siyasi ve sosyal faaliyetlerinden dolayı 1978’de sıkıyönetimde yargılandı ve beraat etti.



1980’de “El-Medine Neşriyat” kitabevini işletti. 28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitime muhalif olarak okuduğu hutbelerden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) hakkında iki dava açıldı; birinden beraat etti, diğerinden ceza aldı ve hapis yattı.







1999’da çıkardığı Medeniyet gazetesinin birinci sayısından sonra başörtüsü nedeniyle gazeteye birden fazla dava birden açıldı. Gazetenin sahibi Mehmet Keskin, yazı işleri müdürü Şevket Başıbüyük ve genel yayın yönetmeni Ramazan Keskin olmak üzere haklarında davalar açıldı ve üçü de hapis yattı. Ramazan Keskin cezaevinden çıktıktan sonra tekrar Medeniyet gazetesi yayın hayatına devam etti, yine tutuklandı.



Ramazan Keskin, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 Ağustos 2022’de vefat etti.