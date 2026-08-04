Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları: Ekrem İmamoğlu ile özgür pastayı paylaşmada anlaşamadılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ LİSTESİ YAYINLANDI

Savcılık kaynakları, soruşturma adı geçen şüpheli listesine dair şu bilgileri verdiler:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Menderes Belediyesinde Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma ve İmar Kirliliğine Neden Olma suçlarını örgütlü olarak işleyen;

•⁠ ⁠İlkay ÇİÇEK, (Bld. Bşk.)

•⁠ ⁠Rüzgar SÖNMEZ, (Bld. Bşk. Yrd.) FİRAR

•⁠ ⁠Mesut TAŞDEMİR, (Bld. Bşk. Yrd.)

•⁠ ⁠⁠İbrahim YALÇA, (Bld. İmar ve Şehircilik Md.)

•⁠ ⁠⁠Durmuş PARIM, (Bld. Plan ve Proje Md.)

•⁠ ⁠⁠Ömer ERYILMAZ, (Bld. Yapı Kontrol Md.)

•⁠ ⁠⁠Yaprak UÇAK, (Bld. Plan ve Proje Md. V.)

•⁠ ⁠⁠Emre PALA, (Bld. Meclis Üyesi)

•⁠ ⁠⁠Özgür Cem KÖMÜR, (Bld. İmar ve Şehircilik Md.lüğü İnş. Teknisyeni)

•⁠ ⁠⁠Ayşen BOĞAZİÇİ YAKUT, (Bld. İmar ve Şehircilik Md.lüğü Mimar)

•⁠ ⁠⁠Ferdi HEPYILMAZ, (Bld. Meclis Üyesi) FİRAR

•⁠ ⁠⁠Sarper DİKEN, (Bld. Eski Yapı Kontrol Md.) FİRAR

•⁠ ⁠Hüseyin YILDIZ, (Bld. Eski Yapı Kontrol Md.)

•⁠ ⁠⁠İsmail PALA, (Sivil Vatandaş)

•⁠ ⁠⁠Mustafa PALA, (Sivil Vatandaş)

•⁠ ⁠⁠Ahmet PALA (Sivil Vatandaş) isimli şahıs olmak üzere aralarında Menderes Belediye Başkanının da bulunduğu toplam (16) şüpheli şahıs tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların usülsüz eylemlerinin tespitine yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetince rapor düzenlenmiştir. Şüpheli şahısların illegal faaliyetlerine son vermek maksadıyla 04 Ağustos 2026 günü saat:06.00 ‘da operasyon faaliyeti icra edilmiş 13 şüpheli gözaltına alınmıştır.

ŞOK MESAJ KAYDI: ÖZEL VE İMAMOĞLU PASTADA ANLAŞAMADI

Akit, 19 Haziran 2026 tarihinde, Başkan İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen mesaj kayıtlarını gündeme getirmişti. Başkana ait yeni mesajlar ortaya çıktı. Söz konusu mesajlarda Başkan Çiçek, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "pastada anlaşamadıklarını" ve Ekrem'i Özgür Özel'in "sattığını" ileri sürüyor.

Söz konusu görüntü şöyle: