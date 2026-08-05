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Dünya CENTCOM’dan Hürmüz mesajı: Ticari gemilerin geçişi sürüyor
Dünya

CENTCOM’dan Hürmüz mesajı: Ticari gemilerin geçişi sürüyor

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CENTCOM’dan Hürmüz mesajı: Ticari gemilerin geçişi sürüyor

ABD Merkez Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki deniz yolunun ticari gemilere açık olduğunu duyurdu. CENTCOM, son üç ayda binden fazla geminin boğazdan geçmesine destek verildiğini açıkladı.

Küresel enerji taşımacılığının en kritik güzergâhlarından Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin ABD ordusundan yeni bir açıklama geldi. CENTCOM, boğazın güney rotasında ticari deniz trafiğinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiği belirtilerek, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran’ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" denildi.

ABD ordusundan, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi. CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndaki güney rotasının tüm ticari gemilere açık kalmaya devam ettiğini duyurarak, "ABD güçleri, son 3 ay içinde İran’ın haksız saldırganlığına rağmen binden fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmuştur ve geçişler bugün de devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

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