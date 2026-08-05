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Gündem Helal olsun dedirten sözler! Uyuşturucu baronlarını şehrimizde yaşatmayacağız
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Helal olsun dedirten sözler! Uyuşturucu baronlarını şehrimizde yaşatmayacağız

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Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi’de 250 polisin katıldığı huzur uygulamasında uyuşturucu tacirleri ve organize suç örgütleriyle mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini açıkladı.

Silopi’de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak’ın da katıldığı uygulamada yaklaşık 250 polis gece boyunca görev yaptı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut tarafından karşılanan Sazak, denetimler başlamadan önce İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu. Polis ekiplerinin vatandaşlar evlerine dönene kadar sahada kalacağını belirten Sazak, “Silopili hemşehrilerimiz sabahlara kadar huzur ve güven ortamı içerisinde sokaklarda dolaşacak. Bizler onlar uyuyana kadar görevimizin başında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, il genelinde sürdürülen huzur ve güven uygulamaları kapsamında Silopi'de gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Silopi İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut tarafından karşılanan Sazak, uygulama öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 250 polisin görev aldığı uygulamada ekiplerin gece boyunca sahada olacağını belirten Sazak, "Silopili hemşehrilerimiz sabahlara kadar huzur ve güven ortamı içerisinde sokaklarda dolaşacak. Bizler onlar uyuyana kadar görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'UYUŞTURUCU BARONLARINI ŞEHRİMİZDE YAŞATMAYACAĞIZ'

Uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayan Sazak, "Tüm uyuşturucu baronlarını, uyuşturucu tacirlerini ve ismi ne olursa olsun organize suç örgütlerini şehrimizde yaşatmayacağız. Bunların kökünü kazımaya kararlıyız. Şehrimizde uyuşturucu kullanılmasına da, şehrimizin uyuşturucu güzergahı olarak kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aynı gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 8 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini hatırlatan Sazak, operasyonda görev alan polisleri tebrik etti.

Basın açıklamasının ardından Volkan Sazak ve Silopi İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, Koç İlkokulu önündeki uygulama noktasında denetimleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Uygulama sırasında çocuklara oyuncak dağıtan emniyet müdürleri, vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

VATANDAŞLARDAN BAŞSAĞLIĞI

Denetimler sırasında vatandaşlar, kısa süre önce hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi ve emekli polis memuru babası Erol Sazak nedeniyle İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'a başsağlığı dileklerini iletti. Sazak da taziyeleri kabul ederek vatandaşlara teşekkür etti.

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