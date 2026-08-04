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Gündem Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!
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Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!

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Bordo mavililerden asrın bombası! Mohamed Salah Trabzonspor'da!

Trabzonspor, İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı süper yıldız Mohamed Salah'ın transferini resmen bitirerek tarihi bir başarıya imza attı.

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR

Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldız için 5 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'a özel uçak gönderecek.

Uçak, 10.30 civarında Yunanistan'dan hareket edip İstanbul'a gelecek. Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek.

Salah, Ertuğrul Doğan ile birlikte 19.00 civarında Trabzon'a gelecek.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

2 YILLIK ANLAŞMA VE 'SALAH' ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 20 PAY

Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.

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