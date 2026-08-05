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Aktüel Türk Tarih Sözlüğü mobil uygulaması kullanıma açıldı
Aktüel

Türk Tarih Sözlüğü mobil uygulaması kullanıma açıldı

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Türk Tarih Sözlüğü mobil uygulaması kullanıma açıldı

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, 10 bin maddeden oluşacak "Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü"nün mobil uygulamasını bugünden itibaren kullanıma açtıklarını bildirdi.

Son yıllarda dijital çalışmalara hız veren Türk Tarih Kurumu, kuruluşunun 95. yılına özel "Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü"nü nisanda kurumun internet sayfası üzerinden erişime açtı.

İki yıllık çalışmanın ürünü olan sözlük için Bilim Kurulunda özel bir akademik komisyon oluşturuldu.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK'nın daha önce internet sitesi üzerinden erişime sunduğu "Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü"nün artık mobil uygulama üzerinden de ücretsiz kullanılabileceğini söyledi.

Sözlüğün tarih alanındaki terim, deyim ve kavramları ansiklopedik nitelikte ele aldığını belirten Özgen, "Klasik bir sözlüğün ötesinde, açıklayıcı ve kapsamlı bir başvuru kaynağı hazırladık.

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve tarihe ilgi duyan herkesin faydalanabileceği önemli bir eser ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Sözlükte kelimelerin kökenlerinin yanı sıra ayrıntılı açıklamalara yer verildiğini dile getiren Özgen, uygulamanın ücretsiz olarak mobil uygulama mağazalarından indirilebildiğini kaydetti.

Çalışmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Özgen, "Şu ana kadar 10 bin madde tespit edildi. Bunların yaklaşık 5 bini yazarlarımıza sipariş edildi, 2 bin 500'ü yazıldı ve hakem süreçleri devam ediyor.

1000 madde ise şu anda kullanıcıların erişimine açık." dedi.

Özgen, sözlüğün akademik ölçütler doğrultusunda hazırlandığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 10 bin maddenin tamamını sisteme yüklemeyi hedefliyoruz.

İnternet tabanlı bir sözlük olması sayesinde yeni maddeler eklenebilecek, mevcut maddeler ise yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda güncellenebilecek." diye konuştu.

Okuyuculara çağrıda bulunan Prof. Dr. Özgen, "Tarih meraklılarının doğru bilgiye erişmek için Türk Tarih Kurumunun internet sitesini ve dijital mecralarını takip etmelerini istiyoruz." dedi.

 

 

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