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Yaşam Dağların üzerine beyaz örtü serildi! 1700 rakımlı yaylada kartpostallık manzara
Yaşam

Dağların üzerine beyaz örtü serildi! 1700 rakımlı yaylada kartpostallık manzara

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Sakarya Hendek'te Dikmen Yaylası’nda yoğun sis, yeşille kaplı dağların üzerini örttü.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bin 700 rakımlı Dikmen Yaylası, yoğun sisle birlikte bambaşka bir görünüme büründü.

 

Hendek ilçesine bağlı yüksek rakımlı Dikmen Yaylası'nda, havanın soğuması ve nem oranının artmasıyla birlikte gökyüzünde yoğun sis tabakası oluştu. Açık gökyüzünde oluşarak rüzgarın etkisiyle dağların üzerine ulaşan sis bulutu, yeşille örtülü dağların üzerinde beyaz örtü şeklini aldı. Seyir zevki yüksek olan anlar, mahalleli tarafından ilgi gördü.

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