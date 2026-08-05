İstanbul Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Sosyal medyadaki tuzağa düşmeyin

Sosyal medyada İstanbul Valisi Davut Gül'ün ismi ve fotoğraflarını kullanarak bağış ve yardım parası talep eden dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı.

Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak sahte sosyal medya hesapları açıldığı belirtildi.

Vali adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımların ve mesajların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Valiliğin ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Sahte hesapların ilgili sosyal medya platformlarına şikayet edilmesi ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirilmesi önemle rica olundu.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilen paylaşımda, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.