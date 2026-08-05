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Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

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Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Sıcak havaların yoğun şekilde hissedilmeye başlamasının ardından uzmanlardan vatandaşlara balkonlara pet şişe bırakın çağrısı yapıldı.

#1
Foto - Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Evden çıkmadan önce balkona bırakacağınız basit bir pet şişe, günlük yaşamı kolaylaştıran pratik çözümler sunabiliyor. Kuşları uzak tutmaktan bitkileri sulamaya, sineklerle mücadeleden balkon düzenine kadar farklı amaçlarla kullanılan bu yöntemlerin doğru uygulanması ise büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle su dolu pet şişelerin güneş altında bırakılması konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

#2
Foto - Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Pet şişelerin balkonlarda en yaygın kullanım amaçlarından biri kuşları uzaklaştırmak. İçine yarıya kadar su doldurulan şeffaf pet şişeler, güneş ışığını farklı yönlere yansıtarak kuşlar için rahatsız edici olabilecek parlamalar oluşturabiliyor. Bu nedenle özellikle güvercin ve serçe gibi kuşların balkonlara konmasını azaltmak amacıyla tercih edilen pratik yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Rüzgarlı bölgelerde ise pet şişeden hazırlanan basit rüzgâr gülü benzeri düzenekler, hareket ve titreşim oluşturarak bu etkinin artmasına katkı sağlayabiliyor.

#4
Foto - Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Uzun süre evde bulunulmayacağı zamanlarda pet şişeler balkon bitkileri için otomatik sulama sistemi olarak da kullanılabiliyor. Kapağına küçük bir delik açılan su dolu pet şişe ters çevrilerek saksının toprağına yerleştirildiğinde, su yavaş yavaş toprağa sızıyor. Böylece bitki birkaç gün boyunca ihtiyaç duyduğu nemi almaya devam edebiliyor. Yaz aylarında balkonlarda artan sinek ve böcek sorununa karşı da pet şişelerden yararlanılıyor. Üst kısmı kesilip ters çevrilen şişenin içine şekerli su, maya veya elma sirkesi gibi sıvılar konulduğunda doğal bir tuzak oluşturulabiliyor. Çekici kokuyla içeri giren haşereler şişeden çıkmakta zorlanıyor ve bu yöntem balkonlarda daha konforlu vakit geçirilmesine yardımcı olabiliyor.

#5
Foto - Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Pet şişeler birçok pratik kullanım sunsa da, yanlış kullanım bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Özellikle içi su dolu şeffaf pet şişelerin uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakılması durumunda büyüteç etkisi oluşturabileceği belirtiliyor. Bu nedenle olası riskleri önlemek amacıyla su dolu şişelerin doğrudan güneş alan noktalarda değil, gölgede veya güneş ışığının yoğun olmadığı alanlarda bulundurulması öneriliyor. Doğru şekilde kullanıldığında ise pet şişeler, balkonlarda hem bitki bakımını kolaylaştıran hem de kuş ve böcek sorunlarına karşı pratik çözümler sunan ekonomik yöntemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

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