Vatandaşlara çağrı: Balkonlara pet şişe bırakın

Pet şişeler birçok pratik kullanım sunsa da, yanlış kullanım bazı riskleri beraberinde getirebiliyor. Özellikle içi su dolu şeffaf pet şişelerin uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakılması durumunda büyüteç etkisi oluşturabileceği belirtiliyor. Bu nedenle olası riskleri önlemek amacıyla su dolu şişelerin doğrudan güneş alan noktalarda değil, gölgede veya güneş ışığının yoğun olmadığı alanlarda bulundurulması öneriliyor. Doğru şekilde kullanıldığında ise pet şişeler, balkonlarda hem bitki bakımını kolaylaştıran hem de kuş ve böcek sorunlarına karşı pratik çözümler sunan ekonomik yöntemlerden biri olarak dikkat çekiyor.