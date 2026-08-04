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Gündem CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum
Gündem

CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum

Yeniakit Publisher
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Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Karahasanoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan fezlekeyi mercek altına aldı. Karahasanoğlu, CHP içerisindeki kirli ilişkilerin ve rüşvet iddialarının bizzat parti mensupları tarafından itiraf edildiğine dikkat çekerek son derece sert açıklamalarda bulundu.

Adaylık karşılığında rüşvet iddialarına ve Özgür Özel'in takındığı tutuma tepki gösteren Karahasanoğlu, "Muhittin Böcek son aşamalarda 'Ben Özgür Özel'e belediye başkan adayı yapması için beni, kendisine rüşvet yolladım, rüşvet parası yolladım' dediği noktada ve 'oğlunu bu noktada görevlendirdiğini', değişik defalarda oğlu ve kendisi tarafından Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya para gönderdiğini söylemiş olmasına rağmen Özgür Özel yine Muhittin Böcek hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açtırmadığı gibi herhangi bir suç duyurusunda da bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Tartışılan hukuki boyutlara da değinen Karahasanoğlu, bir parti genel başkanının rüşvet suçlamasındaki statüsünü yorumlarken, "Siyasi parti genel başkanı o konuda görevli midir? Yani bir kamu görevi üstlendiği bir noktada mı bir para almıştır yoksa herhangi bir siyasi parti genel başkanı istediği kişiyi başkan adayı olarak gösterir, bu bir kamu görevi değildir, kamu görevi olmadığı için de rüşvet suçu oluşmaz şeklinde... Ben o konuda biraz tereddütlüyüm. Yani bir partinin genel başkanı kendisine bir para teklif edilerek eğer partisinin başkan adayını belirliyorsa bu direkt bir rüşvet suçu mudur, o konuda hukuki olarak görüşüm tereddütlü. Kanundaki... ha ahlaksızca bir iştir, onda hiçbir tereddüt yok" şeklinde konuştu. Ancak suçun iştirak boyutuna vurgu yapan Karahasanoğlu, "Ama şunu söylerse savcılık: 'Rüşvete azmettirmiştir, rüşvet alınmasına sebep olmuştur, rüşvet parasını paylaşmıştır, rüşvete iştirak etmiştir' şeklinde değişik bakış açılarıyla ve değişik boyutlarıyla bir suçlama getirirse bu noktada da bu para alışverişinin bir suç olduğu ve cezalandırılması gerektiği noktasında benim de hukukçu olarak görüşüm var" diyerek yargı sürecinin altını çizdi.

Akit TV ekranlarında CHP yönetiminin ikiyüzlü tutumunu eleştirmeye devam eden Karahasanoğlu, partideki skandalların üzerinin örtülemeyeceğini belirterek, "Bu suçlamaları yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları... İddia eden CHP'li, parayı aldım diyen CHP'li, diğer olayları da belirterek söylüyorum, o delege satın alınmalarını, pavyondaki pazarlıkları da içine katarak söylüyorum, iddia eden CHP'li, parayı alan CHP'li, parayı verdiğini söyleyen CHP'li. E siz böyle bir konuda kalkıp da AK Parti'yi, dışarıdaki partileri 'Ya bunlar işte pazarlık konusu olması için bu iddialar fezleke haline dönüştürülüyor' derseniz haksız bir ithamda bulunmuş olursunuz" değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

Adem

Iyi,güzelde,ne yapiliyor????melanet parti hala açik,bahsedilen sahislar hala ortada dolasiyor ve utanmadan meydan okuyor adalete,devlete,millete...bumu yani????bumu devletin,milletin gücü?bunlari hala dolastirip,ürütüyor.....
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