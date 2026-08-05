Karanlığa gömüldüler! ABD'yi işaret ettiler

Küba, ekonomik darboğazın giderek ağırlaştığı bir dönemde yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Ulusal Elektrik Sisteminin tamamen devre dışı kalması sonucu ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kesintilerin ardından açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yaşanan tablodan Washington yönetimini sorumlu tuttu. Rodriguez, ABD ambargosunun yakıt tedarikinden santral ekipmanlarına kadar enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu birçok alanda ciddi engeller oluşturduğunu belirtti.

ABD'ye "sert" tepki gösteren Rodriguez, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki elektrik kesintileri, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve soykırım niteliğinde olarak nitelendirdiğimiz ablukanın, özellikle de enerji alanındaki kuşatmasının doğrudan sonucudur. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargo yalnızca yakıtın serbestçe ithal edilmesini engellemekle kalmıyor; aynı zamanda Ulusal Elektrik Sistemi (SEN) için gerekli yedek parça ve ekipmanların ülkeye girişini de önlüyor. Ayrıca diğer ülkelerden uzmanlarla işbirliğini güçleştiriyor ve uluslararası finansmana erişimi zorlaştırıyor."

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalması sonucu Ada genelinde elektrik kesintisi meydana gelmişti.

Küba'da derin kriz

Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.