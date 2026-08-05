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Barış pususu: Barışmak için çağırıp öldürdüler

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İstanbul’un Fatih ilçesinde sözde barışmak için buluşan iki gruptan kalabalık olanı, olay yerine gelir gelmez karşı tarafa saldırdı. 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grubun arasında sosyal meydana üzerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından taraflar buluşmak üzere sözleşti. Barışmak üzere buluşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Ali Anzo, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, kavgayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Öte yandan kavga anlarına ilişkin güvenlik görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokağın ortasında buluştuğu bir süre konuştuğu ardından da kavga ettikleri anlar yer aldı. Bıçaklanan gencin yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

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