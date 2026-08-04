Rusya’dan ayrılan yabancı şirketlere dönüş engeli! Putin kritik kararnameyi imzaladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle, 2022’de Rusya’dan ayrılan yabancı yatırımcıların şirketlerdeki hisse ve paylarını geri satın alma hakları mahkeme kararıyla iptal edilebilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı sonrası ülkeden çıkan yabancı yatırımcıları ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı.
Putin tarafından imzalanan kararnameyle, yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki hisse ve payları yeniden satın alma haklarının mahkeme yoluyla iptal edilebilmesine imkan tanınıyor.
Kararnameye göre, yeni düzenleme 2022'de Rusya’dan ayrılan yabancı yatırımcıları kapsıyor.
Çok sayıda Batılı şirket Ukrayna savaşının ardından ülkeden ayrılarak Rusya’daki varlıklarını daha sonra geri satın alma hakkı içeren anlaşmalarla yerel yatırımcılara devretmişti.
Putin, daha önce yaptığı açıklamada, Batılı şirketlerin kendi ülkelerindeki siyasi baskılar nedeniyle Rusya pazarından ayrılmak zorunda kaldığını ve bunun sonucunda ciddi sorunlarla karşılaştığını ifade etmişti.