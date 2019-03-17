Yılmaz Özdil Mustafa Kemal üzerinden Diyanet'e saldırdı!

1881 adet bastığı 'Mustafa Kemal' kitabını 2 bin 500 TL'den satmasıyla tartışmalara neden olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 'Cuma hutbesinde neden Atatürk yok' diyerek yeni bir provokasyona imza attı. Hızını alamayan Özdil, Diyanet İşleri Başkanı'na da küstahça hakaret etti.

1881 adet bastırdığı kitabını 2 bi 500 liradan satan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında yine bir provokasyona imza attı. Atatürk istismarını gelir kapısı haline getiren Özdil, ''Cuma hutbesinde neden Atatürk yok'' dedi.



Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının ardından ''Çanakkale Zaferi ve Birlik Ruhu'' konulu Cuma hutbesine itiraz eden Özdil, itirazının gerekçesi olarak hutbede Atatürk'ün olmamayışını gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı'na küstahça hakaret etti

Özdil birlik ve beraberlik mesajının verildiği hutbeye yönelik provokasyonunu, ''Hutbede milletin yüce Ata'sı yok sayıldı'' diyerek sürdürürken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da küstahça hakaret etti.



Hutbe ve Erbaş'ı provokasyonunun hedefine koyan Özdil, ''Küçücük aklınca Atatürk'ü yok saydı'' diyerek küstahça hakaret etti.

Yılmaz Özdil'in hutbe sözlerine sosyal medyadan tepki geldi. Sosyal medyada, "Bizim camide anıldı, sen hangi camideydin Özdil" yorumları yapıldı.