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Yılmaz Özdil Mustafa Kemal üzerinden Diyanet'e saldırdı!

Mustafa Kemal kitaplarını 2 bin 500 TL'ye satarak Kemalistleri sömüren Yılmaz Özdil, yeni bir provokasyona imza attı. Diyanet'in Cuma hutbesini eleştiren Özdil, "Küçücük aklınca Atatürk'ü yok saydı'' diyerek büyük bir skandala imza attı.

17 Mart 2019 Pazar 20:11
Yılmaz Özdil Mustafa Kemal üzerinden Diyanet'e saldırdı!

1881 adet bastığı 'Mustafa Kemal' kitabını 2 bin 500 TL'den satmasıyla tartışmalara neden olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 'Cuma hutbesinde neden Atatürk yok' diyerek yeni bir provokasyona imza attı. Hızını alamayan Özdil, Diyanet İşleri Başkanı'na da küstahça hakaret etti.

1881 adet bastırdığı kitabını 2 bi 500 liradan satan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında yine bir provokasyona imza attı. Atatürk istismarını gelir kapısı haline getiren Özdil, ''Cuma hutbesinde neden Atatürk yok'' dedi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının ardından ''Çanakkale Zaferi ve Birlik Ruhu'' konulu Cuma hutbesine itiraz eden Özdil, itirazının gerekçesi olarak hutbede Atatürk'ün olmamayışını gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı'na küstahça hakaret etti

Özdil birlik ve beraberlik mesajının verildiği hutbeye yönelik provokasyonunu, ''Hutbede milletin yüce Ata'sı yok sayıldı'' diyerek sürdürürken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a da küstahça hakaret etti.

Hutbe ve Erbaş'ı provokasyonunun hedefine koyan Özdil, ''Küçücük aklınca Atatürk'ü yok saydı'' diyerek küstahça hakaret etti.

Yılmaz Özdil'in hutbe sözlerine sosyal medyadan tepki geldi. Sosyal medyada, "Bizim camide anıldı, sen hangi camideydin Özdil" yorumları yapıldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:11
  1. Çanakkale
  2. Yılmaz Özdil

YORUM YAZ

  • MuratMurat8 dk önce
    Beyinsiz yaratık.
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 12 dk önce
    Bizim cami de adı geçmedi, özellikle dinledim dikkatlice, geçen sene de hatta hiç-bir cuma da geçmez Ama cumhuriyetin ilk yıllarını kötülemek için ilk yıllarda rize de rahatça hocalarımız konuşur
  • MyavuzMyavuz19 dk önce
    YOzdil sen söyle M.Kamal'in Çanakkale Muharebelerinde rutbesi ne idi. Ordularımızın genel komutanı kimdi kaç kolordumuz kaç tümenimiz kaç alayımız vardı?Ben de seni kınıyorum 27. Alayın başındaki Yarbay Mehmet Şefik Aker'i biliyor musun.İngilizler ve müttefiklerinin donanmasını ilk karşılayan ve püskürten kahramanımız olduğunu biliyormuydun?
  • ahmetahmet30 dk önce
    canakkaledeki imana sahip olmayan ve y.zelanda katliaminin uzuntusunu yasayan imanli millete "tuccar maskeli" bu saldirinin ne farki var ... terorist diyemeyen ikiyuzlu zihniyet sapkinlarindan!
  • kamilkamil32 dk önce
    laiklik derler, ama kendileri hem islamada karisirlar, namazda cumada olan bitenede karismak isterler, müslümanin her türlü hayat tarzina varincaya kadar karismak isterler, hani laiklikdiniz pis köpekler....ayrica belgelerle belirlenmis oldugu halde, videolarinda islama ve peygambere hakaret eden birisine neden camide dua edilsin ?
  • KocakurtKocakurt37 dk önce
    Çok doğru söylemiş. Diyanet siyasetin masası olmuş, kesinlikle İslâm Dini'ni temsil etmiyor. Hatta dinimize oynatılması çok zor zararlar veriyor.
  • HarunHarun42 dk önce
    Ahlaksizlara gereğinden fazla değer verirseniz daha başınıza da çıkar, laam faresini bırakın görmeyin
  • HaticeHatice42 dk önce
    Camide ataturkun adi gecmesi icin kuranda ayetlerdede gecmesi gerekir gecmedigine gore camide adi gecemez normal hayatta zaten adi geciyor ataturk bu ulkenin kurtulus savasinda komutanlik ve cumhurbaskanligi yapmis bir degerdir ama peygamber degildir camilerde kuran ayetleri anlatilir
  • Hikmet catkinHikmet catkin46 dk önce
    Mustafa Kemal'in Çanakkale Deniz savaşında nasıl bir başarısı vardiki diyanet bunu görme di bidon kafa
  • Ayhan Ayhan 49 dk önce
    Ben onun müslüman olduğuna da inanmıyorum camiye gittiğine de.Bu yaratıklar Atatürk üzerinden para kazanan SABETAİST’ler...
  • OmerOmer52 dk önce
    Diyanetim mevcut durumunu eleştirmek için herhangi tarihi bir kişiliğe ihtiyaç yoktur. Tanıtmakla yükümlü olduğu islam dininin temel taşlarından biri olan israf yapmamayı hayata geçirmemiş olan bir kurumdur diyanet!
  • Kocasolak Kocasolak 57 dk önce
    Bu nedir? Mecburmuşuz gibi. Yeni akit buna çanak tutuyor sanki. Bunlar YOK saymak zorundayız.
  • emiremir58 dk önce
    IYI VE TEKRAR TEKRAR OKUYUN KONUYU SAPTIRMAYIN HEDEF GOSTERMEYIN DOGRU SOYLEMIS SAYIN OZDIL
  • AydınAydın1 sa önce
    Soru: Hutbeye Atatürk konulursa camiye gelecek misin? Ama dün veya iki gün önce bira içmiş olarak değil, hani akıl veriyordunya, tam usulüne uygun olarak.

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