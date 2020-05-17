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Yılmaz Özdil işi pişkinliğe vurdu

Bodrum'daki denize sıfır villasına kaçak eklentiler yaptığı ortaya çıkan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, işi pişkinliğe vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:59:00 -
Yılmaz Özdil işi pişkinliğe vurdu

Bodrum'da 3 yıl önce 4.6 milyon liraya aldığı denize sıfır villaya kaçak eklentiler yaptığı ortaya çıkan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisine verilen süre içerisinde milyonluk villasının kaçak bölümlerini yıkmamış, konuta belediye ekipleri tarafından ilk kazma vurulmuştu.

İşi pişkinliğe vurdu

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in işi pişkinliğe vurduğu görüldü.

Twitter'dan yaptığı ekmeği paylaşan Özdil, "Ekşi mayalı tam buğday ekmeği... Yılmaz evine kaçak fırın açmış, yıkalım :)))" diye yazdı.

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