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Dünya Yıllarca kapının önünde durdu, kimse değerini anlamadı! Meğer 1 milyon dolarlık hazineymiş
Dünya

Yıllarca kapının önünde durdu, kimse değerini anlamadı! Meğer 1 milyon dolarlık hazineymiş

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Yıllarca kapının önünde durdu, kimse değerini anlamadı! Meğer 1 milyon dolarlık hazineymiş

Romanya’da yaşlı bir kadının dereden bulup yıllarca kapı tutacağı olarak kullandığı taşın, ölümünün ardından son derece değerli bir kehribar olduğu ortaya çıktı.

Romanya’nın Colți bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadın, yıllar önce dere yatağında bulduğu büyük taşı evine götürüp kapının kapanmasını önlemek için kullanmaya başladı. Evine defalarca hırsız girmesine rağmen kimsenin dikkatini çekmeyen taşın gerçek değeri, kadının ölümünden sonra anlaşıldı.

 

3,5 kilogram ağırlığında

Yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki parça, kadının 1990’lı yıllardaki ölümünün ardından bir yakınına kaldı. Taşı daha dikkatli inceleyen akrabası, sıradan bir kaya olmayabileceğini düşünerek yetkililere başvurdu. Parça daha sonra Romanya devletine satıldı ve uzman incelemesine gönderildi.

 

Milyonlarca yıllık kehribar çıktı

Yapılan incelemelerde taşın gerçek bir kehribar olduğu doğrulandı. Yaşının yaklaşık 38,5 milyon ile 70 milyon yıl arasında olduğu tahmin edildi. Buzău İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, keşfin hem bilimsel hem de müzecilik açısından büyük önem taşıdığını belirterek parçanın dünyadaki en büyük kehribar örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

 

Değeri 1 milyon doların üzerinde

Yıllarca sıradan bir kapı tutacağı olarak kullanılan kehribarın bugün 1 milyon doların üzerinde değere sahip olduğu belirtiliyor. Nadir parça halen Romanya’daki Kehribar Müzesi’nde sergileniyor.

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