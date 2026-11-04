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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

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Alper Kaya Giriş Tarihi:

İstanbul'da yaşayanlar dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

AKOM, İstanbul'da fırtına ile birlikte etkisini artıracak sağanak yağış için uyarı yayınladı. Buna göre megakentte yağmur 16:00'dan sonra kuvvetini artıracak.

#1
Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından bugün sağanak yağış sabah saatlerinden beri etkili olmaya devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edecek.

#2
Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

Megakentte yağmur yağışının önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor. Bu kapsamda AKOM'dan da bir uyarı geldi.

#3
Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

SAAT 16:00'DAN SONRAYA DİKKAT İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunda akşam saatleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenen yağışların özellikle 16.00-22.00 saatleri arasında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - İstanbul'da yaşayanlar dikkat: AKOM saat vererek uyardı!

Gece saatlerinde hafiflemesi beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı, gün boyu aralıklı kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği ve toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşeceği öngörülüyor.

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