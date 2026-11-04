Alman devinde deprem etkisi oluşturacak sözler: 'Bayern Münih kıl payı atlattı'
Galatasaray'da bu sezona kötü bir başlangıç yapan Leroy Sane için Alman eski yıldız Dietmar Hamann'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Galatasaray'da bu sezona kötü bir başlangıç yapan Leroy Sane için Alman eski yıldız Dietmar Hamann'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgili konuştu. Hamann, Sane'yi çok sert sözlerle eleştirdi.
Dietmar Hamann'ın Leroy Sane açıklaması şöyle: -Leroy Sane, Galatasaray'a katılalı 18 ay oldu ancak katkısı çok sınırlı. Belki de taraftarlara, bir Alman milli oyuncunun takımlarına gelmesinden ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını sormalıyız.
İstanbul'daki taraftarlara sorarsanız, "Yarın gitmesi yerine bugün gitmesi daha iyi olur." derler. Bunun suçlusu sadece kendisi! Ne planladığını bilmiyorum." -Bayern Münih'te kalabilirdi ama bence Bayern Münih, bunu kıl payı atlattı. 18 aydır takımına yardımcı olamadığı ortada!
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