Alman devinde deprem etkisi oluşturacak sözler: 'Bayern Münih kıl payı atlattı'

Dietmar Hamann'ın Leroy Sane açıklaması şöyle: -Leroy Sane, Galatasaray'a katılalı 18 ay oldu ancak katkısı çok sınırlı. Belki de taraftarlara, bir Alman milli oyuncunun takımlarına gelmesinden ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını sormalıyız.