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Gündem Duyanlar kulaklarına inanamadı: Konuşan Erdoğan değil Kılıçdaroğlu
Gündem

Duyanlar kulaklarına inanamadı: Konuşan Erdoğan değil Kılıçdaroğlu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü ülke olması gerektiğine ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Osmanlı'nın yıkılışından emperyal güçlerin bölgeden çekilmesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözleri, AK Parti'nin güçlü Türkiye ve etkin dış politika söylemiyle benzerlik taşıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesel güç olması gerektiğini vurguladı.

Osmanlı Devleti'nin yıkılışında dış güçlerin rolüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'daki siyasi ve stratejik gelişmelerde daha etkin bir konuma gelmesi gerektiğini belirtti.

“EGEMEN GÜÇLER OSMANLI'YI BATIRDILAR”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Egemen güçler Osmanlı'yı batırdılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet olmak zorundadır, bölgesinin en güçlü devleti olmak zorundadır.”

CHP liderinin bu sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin uzun yıllardır dile getirdiği bağımsız ve güçlü Türkiye hedefiyle benzer bir yaklaşım ortaya koydu.

“BÖLGENİN EN GÜÇLÜ DEVLETİ TÜRKİYE OLACAK”

Mekke Anlaşması'na yönelik eleştirilere de cevap veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bölgesel liderlik hedefinden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

“Bölgenin dominant gücü ya Türkiye olacak ya da başka bir ülke. Bir daha söylüyorum: Bölgenin dominant gücü, en önemli gücü, etkili gücü kim olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak! Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak!”

Bu açıklamalar, Türkiye'nin bölgesinde belirleyici bir aktör olması gerektiği konusunda iktidar ve ana muhalefet söylemleri arasında ortak noktalar bulunduğunu gösterdi.

AK PARTİ'NİN DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİYLE DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika açıklamalarında sıkça öne çıkan Türkiye'nin kendi kararlarını alabilen, bölgesel krizlerde söz sahibi olan ve uluslararası alanda etkisini artıran bir ülke olması hedefi, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da karşılık buldu.

CHP lideri, emperyal güçlerin Orta Doğu'dan çekilmesiyle oluştuğunu belirttiği boşluğa dikkat çekerek Türkiye'nin bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

“O boşluk içerisinde Türkiye gücünü göstermek zorundadır.”

“KENDİ SINIRLARINIZIN İÇİNE HAPSEDEMEZSİNİZ”

Türkiye'nin yalnızca askerî ve siyasi alanda değil, ekonomi ve kültür alanlarında da etkili olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Orta Doğu ülkeleriyle tarihî ve kültürel bağların güçlendirilmesini istedi.

Türkiye'nin bölgesel güç olma hedefini savunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, AK Parti ile CHP arasındaki siyasi görüş ayrılıklarına rağmen ülkenin bölgesel etkinliğinin artırılması konusunda benzer hedeflerin dile getirilebildiğini ortaya koydu.

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