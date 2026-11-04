Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beyazıt Öztürk'ün sunduğu “Beyaz'la Joker” yarışmasında bir yarışmacının CİMER hakkında anlattıkları dikkat çekti. Devletin vatandaşın sesini duymasına ilişkin sözleriyle gündeme gelen yarışmacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.
Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker yarışmasında, kadın yarışmacının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hakkındaki sözleri dikkat çekti.
Devletin geçmişte vatandaşın taleplerine ulaşmakta güçlük çektiğini anlatan yarışmacı, CİMER'in bu konuda önemli bir imkân sunduğunu dile getirdi.
“CİMER'E YAZMIŞ, DEVLET DE OKUTMUŞ”
Devletin vatandaşla iletişimini değerlendiren yarışmacı, “Eski devletimizin kulakları zor işitirdi, elde yok avuçta yok, ne yapsın...” ifadelerini kullandı.
CİMER'in önemine dikkat çeken yarışmacı, “Şimdi CİMER, devletimizin duyan, gören keskin kulakları oldu” sözleriyle düşüncesini dile getirdi.
Ardından “CİMER'e yazmış, devlet de okutmuş” diyerek sistemin vatandaşın taleplerini ilgili makamlara ulaştırmasındaki rolünü vurguladı.
“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”
Devlete yönelik memnuniyetini dile getiren yarışmacı, sözlerini “Allah devletimize zeval vermesin. Var ol Reis” ifadeleriyle tamamladı.
Yarışmacının açıklamaları sırasında Beyazıt Öztürk'ün gülümseyerek verdiği tepki de programın dikkat çeken anlarından biri oldu.