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Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

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Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan pul biber, içerdiği kapsaisin maddesi nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan kişilerde gizli bir tehlike oluşturuyor. Mide yanması, reflü ve sindirim şikayetlerini tetikleyen bu acı baharat yemek sonrası bunu yapan vucuda zarar verir.

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Foto - Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

Sofraların lezzet simgesi olan pul biber, her yemeğe ayrı bir tat katarken bazı bireyler için sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. İçeriğinde bulunan yoğun acı bileşenler ve kapsaisin maddesi, özellikle sindirim sistemi hassasiyeti bulunan kişilerde günlük yaşamı doğrudan zorlaştıran şikayetlerin kapısını aralıyor.

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Foto - Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

Uzmanlar, tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtirken, bedensel tepkilerin yakından izlenmesini tavsiye ediyor. Acı severlerin keyifle tükettiği bu baharat, kimi durumlarda hastanelik boyutlara varan mide krizlerine zemin hazırlayabiliyor.

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Foto - Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

KİMLER PUL BİBER TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRMALI? Acı baharatların başında gelen pul biberin tamamen hayatımızdan çıkarılması gerekmiyor ancak belli başlı rahatsızlıklara sahip olan kişilerin miktarı kesinlikle düşürmesi şart. Gastroözofageal reflü hastaları bu listenin ilk sırasında yer alıyor. Mide yanması sorunu yaşayanların da pul biber tükettikten sonra şikayetlerinde belirgin bir artış oluyorsa tüketimi azaltması öneriliyor. Üst karın ağrısı ve yanma hissi yaratan fonksiyonel dispepsi ile şiddetli karın ağrısı ve ishali tetikleyebilen irritabl bağırsak sendromu (IBS) hastaları da acı baharat tüketirken iki kere düşünmek zorunda kalıyor.

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Foto - Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

REFLÜ HASTALARINDA KAPSAİSİN ETKİSİ VE MİDE YANMASI Mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçmasıyla tanımlanan reflü, hastalarda göğüste yanma ve ağıza acı su gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Pul biberin içinde bulunan kapsaisin maddesi tam bu noktada devreye girerek yemek borusundaki yanma hissini katbekat şiddetlendiriyor. Her reflü hastası acı yediğinde aynı ölçüde sorun yaşamasa da, kimilerinde çok küçük bir miktar dahi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Büyük porsiyonlarla yemek yemek, öğünden hemen sonra uzanmak veya kişiye dokunan diğer gıdaları tüketmek de reflü krizlerini tetikleyen diğer büyük hatalar arasında bulunuyor. ALTERNATİF ÇEŞNİLER VE UZMAN TAVSİYELERİ Pul biber tükettiğinde bedeni olumsuz tepki verenler, yemeklerini daha farklı yollarla lezzetlendirebiliyor. Acılık katmadan yemeklerin aromasını yükseltmek isteyenler maydanoz, dereotu, kekik ve fesleğen gibi otları rahatlıkla kullanabiliyor. Hazır baharat karışımları satın alırken ambalajın arkasındaki içindekiler kısmını okumak büyük önem taşıyor; zira bu paketlerin içinde gizli acı biber tozları bulunabiliyor. Ayrıca şikayetleri dizginlemek için akşam geç saatlerde ağır yemek yememek ve yemekten sonraki 2-3 saat boyunca yatay pozisyona geçmemek, en az acıyı kesmek kadar iyileştirici bir etki yaratıyor.

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