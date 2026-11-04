Türk mutfağının en iyi lezzetleri ama gizli tehlike: Kapsaisin maddesi zarar ettirir, hastanelik ediyor!

REFLÜ HASTALARINDA KAPSAİSİN ETKİSİ VE MİDE YANMASI Mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçmasıyla tanımlanan reflü, hastalarda göğüste yanma ve ağıza acı su gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Pul biberin içinde bulunan kapsaisin maddesi tam bu noktada devreye girerek yemek borusundaki yanma hissini katbekat şiddetlendiriyor. Her reflü hastası acı yediğinde aynı ölçüde sorun yaşamasa da, kimilerinde çok küçük bir miktar dahi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Büyük porsiyonlarla yemek yemek, öğünden hemen sonra uzanmak veya kişiye dokunan diğer gıdaları tüketmek de reflü krizlerini tetikleyen diğer büyük hatalar arasında bulunuyor. ALTERNATİF ÇEŞNİLER VE UZMAN TAVSİYELERİ Pul biber tükettiğinde bedeni olumsuz tepki verenler, yemeklerini daha farklı yollarla lezzetlendirebiliyor. Acılık katmadan yemeklerin aromasını yükseltmek isteyenler maydanoz, dereotu, kekik ve fesleğen gibi otları rahatlıkla kullanabiliyor. Hazır baharat karışımları satın alırken ambalajın arkasındaki içindekiler kısmını okumak büyük önem taşıyor; zira bu paketlerin içinde gizli acı biber tozları bulunabiliyor. Ayrıca şikayetleri dizginlemek için akşam geç saatlerde ağır yemek yememek ve yemekten sonraki 2-3 saat boyunca yatay pozisyona geçmemek, en az acıyı kesmek kadar iyileştirici bir etki yaratıyor.