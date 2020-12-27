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Gündem Yılın son Kabine toplantısı çok önemli gündem maddeleri ile yarın toplanacak
Gündem

Yılın son Kabine toplantısı çok önemli gündem maddeleri ile yarın toplanacak

Yılın son Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:09:00 -
Yılın son Kabine toplantısı çok önemli gündem maddeleri ile yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Aşı takvimi ele alınacak

Yılın son Kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor.

Bakan Koca sunum yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı. Erdoğan yılın son Kabine toplantısının ardından alınan kararları açıklayacak.

 

 

 

 

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