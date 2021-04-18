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Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavından alınan puana göre öğrenciler üniversite tercihini yapmaktadırlar. Sınava iki aydan az bir süre kaldığı için üniversite de eğitim görecek adaylar, taban puanı ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 00:01:00 -
Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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