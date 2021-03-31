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Spor Yıldız oyuncu 4 hafta yok
Spor

Yıldız oyuncu 4 hafta yok

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:05:00 -
Yıldız oyuncu 4 hafta yok

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya'nın Andorra'yı 3-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Robert Lewandowski'nin, Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ dizinde zorlama tespit edilen Lewandowski, sahalardan 4 hafta uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

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