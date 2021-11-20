Yıldız isim futbola veda ediyor!
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle futbola veda ediyor.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle futbola veda ediyor.
Kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Sergi Agüero için üzücü bir iddia ortaya atıldı.
Katalan basını Agüero'nun emekli olmaya karar verdiğini duyurdu.
Yıldız futbolcu, Barcelona'nın Ekim ayı sonunda Alaves'e karşı oynadığı maçta yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle mecburi bir karar aldı.
Haberlere göre, 33 yaşındaki Agüero, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek emekliliğini duyuracak.