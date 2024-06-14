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Yerel Yıldırımın ikiye ayırdığı ağaç yolu trafiğe kapattı
Yerel

Yıldırımın ikiye ayırdığı ağaç yolu trafiğe kapattı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 23:57:00 -
Yıldırımın ikiye ayırdığı ağaç yolu trafiğe kapattı

Bartın'da yıldırımın düşmesi sonucu ikiye ayrılan ağaç yola devrildi.

Şiddetli yağış ve fırtına Bartın'da da etkili oldu. Barın merkezde yağış ve fırtına nedeniyle araç sürücüler zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle araçlar güçlükle seyir ederken, şiddetli yağış nedeniyle ise de görüş mesafesi ise 1-2 metreye kadar düştü.

Yıldırımın düştüğü ağaç ikiye ayrıldı

Bartın-Karabük yolu Ulupınar mevkisinde ise yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ikiye ayrılan ağaç ve dalları ise karayoluna devrildi. O anlarda yolun boş olması nedeniyle faciadan dönüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışman ardından ağaç ve dalları kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

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