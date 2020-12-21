Yılbaşında oteller kapalı mı?

Koronavirüsle mücadele devam ederken, dünyanın kabusu olmaya devam eden virüs ile ilgili korkutan açıklama İngiltere’den geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs mutasyonunun kontrolden çıktığını, mutasyona uğramış yeni türün daha hızlı yayılabildiğini söyledi. Son dönemdeki hızlı vaka artışının arkasındaki faktörün bu mutasyon olduğunu belirten Hancock, mutasyonun Kıta Avrupası ve Avustralya'da göründüğünü de ifade etti. İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha da ölümcül olduğu bir gerçek iken vatandaşlar yılbaşında her yıl yaşanan rezilliklerin hiç olmazsa korona ile mücadele kapsamında izin verilmemesi gerektiği dile getirilmekte.

Yılbaşı yasakları ne zaman başlayacak?

Korana virüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamalara gidilmişti. Kısıtlamalar çerçevesinde yılbaşında da tam kapanma olacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yılbaşı öncesi ve sonrası tam kapanma olurken, şehirler arası seyahat yasağının olmaması vatandaşları endişelendirmekte. Vatandaşlar seyahat yasağının gelmemesi nedeniyle salgının yayılmasının önüne geçilmesini engelleyeceğinden endişe duymakta.

Öte yandan yetkililer evde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmaması konusunda günlerdir haklı uyarılarda bulunmakta. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre de yılbaşında insanlar evde toplu kutlamalar yapamayacak. Sadece hane halkı arasında yılbaşı kutlamaları yapılabilecek. Evde kutlama yasağına karşı otellerde yılbaşı akşamı için etkinliklerin ise serbest olması dikkatlerden kaçmıyor. Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısında otellerin yılbaşı rezervasyonlarının şimdiden dolmuş olduğuna dikkat çekti. Yetkililerle konuyla ilgili konuştuğunu belirten Hakan, turizm sektörüne bir nefes aldırmak için böyle bir kararın alınmış olduğunu yazdı.