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Gündem Yılbaşı yasağında marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Gündem

Yılbaşı yasağında marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Yılbaşı yasağında marketler açık olacak mı? 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlayacak? Kabine toplantısının ardından alınan kararla beraber yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, yasak süresince marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:35:00 -
Yılbaşı yasağında marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları kararlaştırıldı. Yılbaşında belirlenen 4 günlük süre içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar yılbaşı yasağı ile ilgili detayları araştırıyorlar. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Yılbaşı yasağında marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanmasına karar verildi. Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin daha önce illere gönderilen genelge kapsamında belirlenen usul ve esaslar, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için sayılacak.

Hafta sonları yasağında balıkçı, balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında hizmete açık olacak. Yeni bir karara kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında balıkçı, balıktezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet edebilecek.

İçişleri Bakanlığı yılbaşında uygulanacak olan yasaklara ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre dört gün sürecek sokağa çıkma yasağında bakkal, market, kuruyemişçi, manav ve balıkçılar belirli saatler arasında vatandaşlara hizmet edebilecek.

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