Yıl sonu mesleki çalışmalar ÖBA üzerinden yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 19-23 Haziran’daki yıl sonu mesleki çalışmalarının, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını bildirdi. Özer, bir TV kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Özer, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, nakillerde istenen kriterleri deprem bölgesi için tamamen ortadan kaldırdıklarını, depremden etkilenen illerde eğitim gören yaklaşık 250 bin öğrencinin de nakillerini diğer illere aldırdığını belirtti. Bakan Özer, şöyle devam etti:

“Biz oradaki eğitim sistemini normalleştirdiğimiz zaman geriye dönüşlerin başlayacağını biliyorduk ve hızlı bir şekilde geri dönüşler başladı. Bugün itibarıyla da 84 bin 617 öğrencimiz, yani naklini diğer illere aldırmış olan öğrencilerimiz tekrar bölgeye geri döndüler. En fazla dönüşün olduğu iller, depremden en fazla etkilenen iller. Yani Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman. Kahramanmaraş’a 27 bin 45, Hatay’a 15 bin 895, Malatya’ya 12 bin 544 ve Adıyaman’a da 10 bin 999 yani 11 bin öğrencimiz geri dönmüş. Bu şunu gösteriyor. ”

Özer, Türkiye Yüzyılı vizyonunda eğitim sisteminin gelişimini sürdüreceğine işaret ederek şunları kaydetti:

Hedefimiz, kültürü merkeze alarak eğitimde kaliteyi artırmak

“Bizim amacımız bundan sonra eğitim sisteminde kaliteyi sürekli artırmak ama bir şeyi merkeze almak. O da nedir? Kültürünü, değerlerini, devletini, milletini bilen, onu içselleştirmiş, dünyayı da tanıyan, dünyayla rekabet edebilen nesiller yetiştirebilmek. En fazla odağımız bu olacak. Burada da ana mihenk taşımız, kilit taşımız öğretmenlerimiz olacak, öğretmenlerimize daha fazla yatırım yapacağız. Öğretmenlerimizin bu değerlerin taşıyıcısı olarak okullarımızda fonksiyon icra edebilmeleri için Bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO