Yıl sonu gelmesi bekleniyordu ama... Yeni Ronaldo bulundu!

Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran ve Beşiktaşlı Weghorst ile de ilgilendiği öne sürülen Manchester United, Tottenham'dan süper golcü Harry Kane'i transfer listesine aldı.

Premier Lig'de 20 kez şampiyonluk sevinci yaşayan fakat son şampiyonluğu 2012/13 sezonunda elde eden Manchester United, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz devi, ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Manchester temsilcisi, hücum hattına önemli bir ismi katmayı hedefliyor.

ESPN'in haberine göre; Manchester United, Tottenham'ın dünya yıldızı Harry Kane ile ilgileniyor. Kırmızı Şeytanlar, İngiliz santrforu kadrosuna katmak istiyor.

28 Temmuz 1993 doğumlu Harry Kane, Tottenham altyapısında futbola başladı. Leyton Orient, Millwall, Noriwch ve Leicester City gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, 2013 yılından beri aralıksız olarak Tottenham formasını terletiyor.

Kariyeri boyunca 491 karşılaşmaya çıkan Harry Kane, 292 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Golcü futbolcu, 78 defa ise takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu. Kariyerinde 45 sarı kart gören santrfor, 1 kez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.