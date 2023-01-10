  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zayn Sofuoğlu’nun elini öptü

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama! 'Elbette ki çok değerli biri'

Başvuruya gerek yok! İşçilere büyük ikramiye! Direkt yatacak! T.C kimlik numarasına dikkat...

Ermenistan'dan Rusya'yı şoke eden veto! Putin bunu hiç beklemiyordu

Bahçeli’den ırkçı Ümit Özdağ’a: ‘Casus marjinal partinin istihbarat fosili!’

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! “MİT” detayı tam bomba! Hâlâ “Derinlerin adamı” diyorlar

ABD Donanması ilan etti! İran'ın Yemen'e gönderdiği kalaşnikofları ele geçirdiğini açıkladı

AK Partili isim duyurdu: Türkiye ilklere imza atacak!

Kulislerden rakam sızdı! Havalara zıplatacak! Büyük müjdeyi Erdoğan verecek

İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha... 15 Temmuz gecesi bakın neler paylaşmış
Spor Yıl sonu gelmesi bekleniyordu ama... Yeni Ronaldo bulundu!
Spor

Yıl sonu gelmesi bekleniyordu ama... Yeni Ronaldo bulundu!

Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran ve Beşiktaşlı Weghorst ile de ilgilendiği öne sürülen Manchester United, Tottenham'dan süper golcü Harry Kane'i transfer listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:53:00 -
Yıl sonu gelmesi bekleniyordu ama... Yeni Ronaldo bulundu!

Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran ve Beşiktaşlı Weghorst ile de ilgilendiği öne sürülen Manchester United, Tottenham'dan süper golcü Harry Kane'i transfer listesine aldı.

Premier Lig'de 20 kez şampiyonluk sevinci yaşayan fakat son şampiyonluğu 2012/13 sezonunda elde eden Manchester United, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz devi, ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Manchester temsilcisi, hücum hattına önemli bir ismi katmayı hedefliyor.

ESPN'in haberine göre; Manchester United, Tottenham'ın dünya yıldızı Harry Kane ile ilgileniyor. Kırmızı Şeytanlar, İngiliz santrforu kadrosuna katmak istiyor.

28 Temmuz 1993 doğumlu Harry Kane, Tottenham altyapısında futbola başladı. Leyton Orient, Millwall, Noriwch ve Leicester City gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, 2013 yılından beri aralıksız olarak Tottenham formasını terletiyor.

Kariyeri boyunca 491 karşılaşmaya çıkan Harry Kane, 292 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Golcü futbolcu, 78 defa ise takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu. Kariyerinde 45 sarı kart gören santrfor, 1 kez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23