  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis
Muz ile kabuğu arasındaki ince lifleri atanlar dikkat!
Düğün günü faciayı yaşadılar! Araç tarlaya uçtu: 5'i çocuk 10 yaralı
Türkiye'den BM Genel Sekreterliğine yeniden atanan Guterres için tebrik mesajı
Yerel Yıkım yaparken duvarın altında kaldı!
Yerel

Yıkım yaparken duvarın altında kaldı!

Zonguldak'ta harabe binada balyozla yıkım yaptığı sırada çöken duvarın altında kalan şahıs ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 20:53:00 -
Yıkım yaparken duvarın altında kaldı!

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Muslu beldesinde yaşandı. 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, anayol kenarında bulunan harabe binanın duvarında balyoz ile yıkım yapmaya başladı. Balyoz darbelerinin etkisiyle harabe binanın duvarı Korkmaz'ın üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan Korkmaz'ın feryatlarını duyan çok sayıda vatandaş adamı duvarın altından çıkartmak için çalışma başlattı. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Moloz yığınlarının altından kurtarılan İlyas Korkmaz'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Korkmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Olay sonrası İHA'ya konuşan Ahmet Acar, "Burada sese koşa koşa geldik. Baktık ki betonun altında. Biz çıkarttık. İnsan gücüyle çıkarttık. Daha beter olurdu. Tek kişiydi. Duvarı kırıyormuş. Biz 15-20 kişi vardı. Öyle olmasa kesinlikle duvarın altından çıkartamazdık" diye konuştu. Öte yandan olay yeri drone ile havadan da görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay