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Gündem Yıkılan binalarla ilgili 11 kişiye tutuklama... Sıra, onay veren şirket ve belediyelere ne zaman gelecek?
Gündem

Yıkılan binalarla ilgili 11 kişiye tutuklama... Sıra, onay veren şirket ve belediyelere ne zaman gelecek?

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 14:26:00 -
Yıkılan binalarla ilgili 11 kişiye tutuklama... Sıra, onay veren şirket ve belediyelere ne zaman gelecek?

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan binalarda tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler doğrultusunda ilk etapta Malatya'da haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden, 19'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, geriye kalan 8 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı ve yurt dışı yasağı bulunanların Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'da olduklarının tespit edildikleri öğrenildi.

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