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Ekonomi Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası" sorusuna cevap: 15 Nisan'ı bekleyelim
Ekonomi

Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası" sorusuna cevap: 15 Nisan'ı bekleyelim

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Merkez Bankası'nın 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı vermesini öngörüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Bulut, "Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek Yiğit Bulut'a düşmez. Merkez Bankası tamamen bağımsızdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 12:32:00 -

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Bulut, Merkez Bankası'nın yeni başkanla nasıl bir faiz politikası izleyeceğinin sorulması üzerine "Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek Yiğit Bulut'a düşmez. Merkez Bankası tamamen bağımsızdır." ifadelerini kullandı.

Yiğit Bulut, Merkez'in faiz politikasına ilişkin şunları söyledi:

"Herkes niyet okuma yapıyor. Merkez Bankası şunu yapacak, bunu yapacak.... Merkez Bankası Başkanı diyor ki, bütün araçları kullanarak... Faizi indirmek, çıkarmakta bir araçtır. Bütün araçları kullanırım derken, faizi de kullanabilirim, başka araçları da. Onun için kimse niyet okumasın.

"Benim bir öngörüm yok"

Malesef ekonomi yayınlarında bu çok fazla yapılıyor. Benim bu konuda bir öngörüm yok. Olmaması da çok normal.

"15 Nisan'ı bekleyelim"

Merkez Bankası Başkanı ve üyeler piyasa koşulları gereği bir karar alıyor. Bu faizi artırmakta olabilir, çıkarmakta, sabit bırakmakta. Onun için ben faiz kararı için herkesin 15 Nisan'ı beklemesini tavsiye ediyorum"

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Yorumlar

HÜKÜMET İSTİFA

briyantinli hazine talanmış,ulan 15'i gelse ne olur,45'i gelse ne yazar!ülkeyi iflas ettirdiniz,seçim istiyoruz seçimmmmm!hukuk önünde güzel günler görülecek hiççç merak etme briyantinli obez!
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Tr.

Yemin ederim ki;söylemekle aklı selim davrandın...
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