Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı
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Müstehcenlik suçundan savcılık tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılan azgın yobaz Bennu Gerede, için gözaltı kararı verildi.
Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu anlatan azgın yobaz Bennu Gerede, izleyenleri şok etti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede hakkında re'sen soruşturma başlattı.
GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI
Savcılık tarafından azgın yobaz gözaltı kararı çıkarıldı.