  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi! Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!" Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı! İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 4 maddelik çözüm önerisi sundu Ana haber bültenini Fatih Portakal’dan devralmıştı! Tepeli, NOW’daki görevini bıraktı AK Parti düğmeye bastı! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Gündem Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı
Gündem

Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı

Müstehcenlik suçundan savcılık tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılan azgın yobaz Bennu Gerede, için gözaltı kararı verildi.

Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu anlatan azgın yobaz Bennu Gerede, izleyenleri şok etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede hakkında re'sen soruşturma başlattı.

 

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Savcılık tarafından azgın yobaz gözaltı kararı çıkarıldı.

Direksiyon sınavında taciz skandalı! Ahlaksız müdür tutuklandı
Direksiyon sınavında taciz skandalı! Ahlaksız müdür tutuklandı

Gündem

Direksiyon sınavında taciz skandalı! Ahlaksız müdür tutuklandı

Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı
Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı

Gündem

Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

Gündem

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasanb

Gün yüzü görmesin inşallah!!!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23