Yeni Parti TBMM’de ilk grup toplantısını yaptı! Pişkin Özel’den FETÖ ve cunta çıkışı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, partinin örgütlenme modeli, üyelik sistemi, şeffaflık anlayışı ve siyasi hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ESKİ NESİL ÖRGÜTLENME BİÇİMİNİ TERK EDİYORUZ"

Partinin örgütlenme modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, siyasetin merkezine üyeleri koyacaklarını belirterek, "Yeni Parti’ye yeni katılan bir üye, ’Seçimler geçti, biraz beklemelisin’ denilen değil; kendisini içinde bulduğu dinamik, akışkan, kapsayıcı ve sürekli siyaset yapan bir modelin parçası olacak. Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefi ile partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik yalnızca teknik bir görev olarak kalacak. Her bir üyemiz ilçe başkanını, il başkanını ve Genel Başkanı doğrudan seçecek. Yeni Parti Türkiye’de siyaset yapış biçimini değiştirecek. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek; üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset Yeni Parti ile birlikte kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

"CUNTACILARDAN KURTULUN"

Özel, partiye yönelik ilginin arttığını belirtti daha sonra da tepki çeken bir talepte bulundu:

"Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarımıza sesleniyorum; darbecilerden, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyrun"

FETÖ’CÜLERİN PARTİLERİNİ KİRLETMESİNE İZİN VERMEYECEKMİŞ

Konuşmasında FETÖ’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel’in açıklamaları pes dedirtti. Özel, "Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ’cüler kirletmeye çalışıyor. Yeni Parti askeri darbelere de darbe girişimlerine de postmodern darbelere de karşı dimdik ayaktadır. 15 Temmuz’u gerçekleştirenlerin YENİ Parti tarafından bırakın alınacak selamı, onlara harcanacak tükürüğü bile yoktur" dedi.

Özgür Özel bu açıklamaları yapıyor ama özellikle yurt dışındaki bütün FETÖ’cüler açık açık Yeni Parti’ye destek vermeye devam ediyor.