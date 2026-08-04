Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu

İZLEDİĞİ BELGESEL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Gökgöz, şöyle devam etti: "Güvenlik görevlisi görevimi yaptığım zaman internetten film izliyordum. Yani boşa zaman kaybediyordum. Biraz da belgesel izleyeyim dedim. TRT'de 'Yazı Medeniyeti' belgeselini izledim. Orada Üstat hocalarımız Hasan Çelebi, Fuat Başar, Davut Bektaş, yazı hakkında bir şeyler anlatıyordu. Fuat Hocamız, besmelenin besinin noktasını yarım saat anlattı. Benim de içime öyle bir uhde düştü. Ben de yazabilir miyim diye düşündüm. O zaman çarşıya çıktım. Kalem, mürekkep bulamadım. Dolma kalem mürekkebiyle ve ağaç dallarıyla kalem şekline getirip yazmaya çalıştım. Baktım ki bu böyle olmuyor. Bir hocaya ihtiyacım var dedim. Hocamı aradım ve buldum. Onunla meşk etmeye devam ettim." Hocasından aldığı derslerden sonra çok yoğun bir yazma sürecine girdiğini anlatan Gökgöz, günde 12 saat boyunca yazı yazdığı zamanları olduğunu söyledi.