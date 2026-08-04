Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu
Erzurum'da güvenlik görevlisi Şakir Gökgöz, çocukluk yıllarında imkânsızlıklar nedeniyle yarım kalan hat sanatı tutkusuna, nöbette izlediği TRT'nin "Yazı Medeniyeti" belgeselinden etkilenerek yeniden başladı ve yaklaşık 10 yıllık eğitimin ardından icazet alarak hattat oldu. Hattat Şakir Gökgöz, "Talebelik yine devam ediyor. Şu anda bile yazdığım eserleri önce hocama gösteriyorum. Hocam tamam bu olmuş diyorsa altına imzamı atıyorum" dedi.